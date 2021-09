Nickelodeon All-Star Brawl: un video svela il moveset di Leonardo

Per assicurarsi che tutti i giocatori arrivino preparati all’appuntamento con Nickelodeon All-Star Brawl, nel corso di questi giorni lo sviluppatore Ludosity sta rilasciando vari video dedicati al moveset dei personaggi. L’ultimo in ordine cronologico vede come protagonista la tartaruga ninja Leonardo, che con le sue doppie spade sarà sicuramente un avversario da non sottovalutare. Di seguito potete trovare la spiegazione accurata di tutte le sue mosse: preparatevi a sentire un sacco la parola “slash”.











Leonardo avrà anche uno stage dedicato, ambientato nelle fogne; la particolarità di quest’ambientazione saranno occasionali scarichi dall’aspetto non troppo salubre, che sposteranno i lottatori colpiti. Nickelodeon All-Star Brawl uscirà il 5 ottobre su PC e console.