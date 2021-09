Phoenix Point: in arrivo Corrupted Horizons e versione console

Se pensavate di essere ormai esperti di Phoenix Point, sappiate che stanno arrivando nuove variabili a scombinare i vostri piani. Snapshot Games ha infatti rivelato nuove informazioni su Corrupted Horizons, quarto DLC per il suo strategico a turni; questo contenuto aggiuntivo introdurrà l’effetto Corruzione, capace di ridurre le abilità in combattimento dei nostri soldati. Per fronteggiare questa nuova minaccia dovremo ricorrere ai Mutoid, ibridi umano-Pandoran immuni alla corruzione e capaci di imparare le stesse abilità degli alieni che andremo ad affrontare. Questa forza ha però in costo: oltre ad avere un potenziale massimo inferiore rispetto ai soldati umani, la cura e la crescita dei Mutoid richiederà Mutageni, obbligandoci a una scelta strategica su come vogliamo impiegare questa preziosa risorsa.

Phoenix Point: Corrupted Horizons arriverà il primo ottobre, in contemporanea con Phoenix Point: Behemoth Edition. Questa edizione segna il lancio del gioco su PS4 e Xbox One, include tutti e quattro i DLC fino a quel momento pubblicati e un’interfaccia completamente ridisegnata per console, come potete vedere negli screenshot allegati.