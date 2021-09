Marcus Lehto, co-creatore di Halo, alle prese con un nuovo progetto

Tramite un messaggio pubblicato su Twitter, Marcus Lehto ha reso noto di essere al lavoro su un nuovo progetto. Famoso per essere stato il co-creatore di Halo e aver ricoperto il ruolo di Creative Director di Halo: Reach, nel 2012 Lehto lascia Bungie per fondare lo studio V1 Interactive. Di recente, proprio V1 ha pubblicato l’FPS Disintegration, che però è stato incapace di catturare a lungo l’attenzione del pubblico e circa un anno fa ha chiuso i suoi server.

Marcus Lehto, in ogni caso, sembra avere piena fiducia in ciò che ha in cantiere. “Questa settimana ho preso delle decisioni piuttosto importanti per la mia carriera. Ad alcuni di voi piaceranno, ad altri no”, ha avvertito Lehto specificando però che ciò a cui sta lavorando “sarà davvero grande!” Rispondendo ad alcune domande sempre via Twitter, il creatore di Halo ha chiarito che questo nuovo progetto non ha nulla a che fare con 343 Industries.