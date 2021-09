Evertried: la data di uscita è prevista per ottobre

Tramite un nuovo trailer, Lunic Games e DANGEN Entertainment hanno rivelato la data di uscita di Evertried, prevista per il 21 ottobre. Al di là di commenti che potremmo fare sul fatto che quest’anno esce tutto ad ottobre e su come il tempo in una giornata sia ahinoi limitato, dobbiamo ammettere che questo roguelite misto tattico a turni sembra davvero interessante, e ha stile da vendere.











In maniera simile all’ottimo Into The Breach, anche in questo titolo le unità nemiche si muoveranno e attaccheranno solo dopo che avremo compiuto la nostra azione. Sarà quindi fondamentale sfruttare il nostro vantaggio per preparare trappole, eliminare minacce ed evitare più possibile gli attacchi nemici. Evertried uscirà su PC, PS4 e Nintendo Switch; se nel frattempo siete curiosi di provarlo, sappiate che è disponibile una demo.