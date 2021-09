Il prossimo Nintendo Direct si terrà giovedì notte

La Casa di Kyoto ha annunciato il suo prossimo Nintendo Direct, che prenderà il via alla mezzanotte fra giovedì 23 e venerdì 24. L’evento, della durata di circa 40 minuti, si concentrerà principalmente su giochi in arrivo nel corso della stagione invernale; altamente probabile la presenza di Metroid Dread e Shin Megami Tensei V, ma chissà che Nintendo non ci conceda anche qualche sopresa (qualcuno ha detto Bayonetta 3? Sperare non costa nulla).

Al solito, il Nintendo Direct potrà essere seguito sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia.