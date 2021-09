Annunciato Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition per PC e console

Microids ha appena annunciato che Gear.Club Unlimited 2 non sarà più una prerogativa della sola Nintendo Switch: invece, grazie alla nuova Ultimate Edition, il gioco approderà anche su PC, nonché sulle console PlayStation e Xbox.

Questa nuova versione includerà tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati sulla console Nintendo, quindi presenterà oltre 250 gare e più di 50 veicoli su licenza ufficiale. Il gioco presenterà non soltanto una modalità Carriera in cui verremo incaricati di salvare il team di famiglia dalla bancarotta, ma anche diverse modalità multiplayer con supporto al multiplayer locale split-screen fino a un massimo di 4 giocatori.

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition sarà disponibile negli store fisici e digitali dal 30 novembre, anche in versione per Switch.

