Blood Bowl 3: l'Accesso Anticipato è stato rinviato a data da destinarsi

Cyanide Studio ha fatto sapere che l’Accesso Anticipato di Blood Bowl 3, inizialmente previsto nel corso del mese di settembre, è stato rinviato a data da destinarsi.

Lo studio transalpino ha spiegato di essere stato fin troppo ottimistico nel fissare la finestra settembrina, soprattutto dopo aver ricevuto il feedback degli utenti che hanno partecipato alla closed beta di giugno (qui la nostra prova). Il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per far sì che la qualità di Blood Bowl 3 sia in linea con le aspettative dei fan, per questo è stato deciso di spostare in avanti l’Accesso Anticipato riservato a chiunque abbia effettuato il pre-order su PC.

A questo punto non è chiaro se e come questo rinvio influenzerà la finestra di lancio fissata per il mese di febbraio 2022, ma Cyanide promette di fornire ulteriori informazioni nelle prossime settimane.

Condividi con gli amici Inviare