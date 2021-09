Gli amiibo di Metroid Dread si faranno attendere in Europa

Un contrattempo con le spedizioni ha costretto la divisione europea di Nintendo a rinviare il lancio degli amiibo di Metroid Dread. Inizialmente previsto in concomitanza con il lancio del gioco, l’arrivo delle statuine in Europa è stato spostato al prossimo 5 novembre, come confermato dalla stessa Casa di Kyoto su Twitter.

Nintendo of Europe ha comunque tenuto a precisare che l’uscita di Metroid Dread non subirà alcun rinvio: il gioco verrà pubblicato su Switch l’8 ottobre, come previsto.

