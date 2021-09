Steam Deck: Valve pubblica le FAQ per la sua console portatile

Siamo ancora a qualche mese di distanza dal lancio dello Steam Deck, previsto per i primi mesi del 2022, ma per assicurarsi che nessuno arrivi impreparato Valve ha di recente aggiornato il sito ufficiale della console portatile con una pagina dedicata alle FAQ. Qui, possiamo trovare una risposta ad alcune delle domande più comuni rivolte dalla comunità nel corso delle ultime settimane, e ulteriori conferme a cose già anticipate in passato. Viene, per esempio, chiarito che lo Steam Deck può far girare anche giochi non di Steam, che così come nella controparte desktop del client potranno essere aggiunti alla nostra libreria.

I più smanettoni saranno contenti di sapere che la console portatile supporta il multi-boot così come il lancio di altri sistemi operativi da schede microSD. Insomma, come già chiarito in fase di lancio lo Steam Deck sarà un vero e proprio PC in termini di funzionalità, con la sola (e piuttosto importante) differenza della sua struttura da console portatile. Addirittura, se siete appassionati di VR potrete connetterci il vostro visore, ma sappiate che l’esperienza potrebbe non essere ottimale.