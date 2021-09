La Castlevania Advance Collection includerà anche Dracula X

L’ente di valutazione taiwanese che già qualche giorno fa ci aveva fornito ulteriori conferme in merito alla Castlevania Advance Collection è di recente stato aggiornato con nuove informazioni. Ad accorgersene è stato ancora una volta l’acuto sguardo di Gematsu, che segnala come la collezione includerà anche Castlevania: Dracula X, remake di Rondo of Blood uscito nel 1995 su SNES e diretto predecessore di Symphony of the Night. Questi ultimi due titoli sono di recente stati raccolti nella collezione Castlevania Requiem.

Gli altri titoli inclusi nella Castlevania Advance Collection, lo ricordiamo, sono Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow.