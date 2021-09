Respawn Entertainment: "Titanfall fa parte del nostro DNA"

Continua il rollercoaster di emozioni a cui i fan di Titanfall sono ormai ben abituati. Qualche giorno fa, il Community Cordinator di Respawn Entertainment Jason Garza ha infatti messo in chiaro come al momento le possibilità di un nuovo capitolo della serie siano nulle, e come lo studio di sviluppo non abbia niente in cantiere. Le parole di Garza hanno suscitato una nuova ventata di delusione fra gli amanti dello sparatutto, che negli ultimi mesi è anche andato incontro a difficoltà legate ad attacchi hacker.

Per cercare di sedare eventuali malanimi, l’account ufficiale Twitter di Respawn ha deciso di intervenire. “A differenza di quanto alcune persone vanno raccontando, Titanfall fa parte del nostro DNA. Chissà cosa ci riserva il futuro…”, è stato il messaggio dello studio. Un teaser che va dunque in diretta contrapposizione a quando detto da Jason Garza, ma che allo stesso tempo non si sbilancia particolarmente. Se da un lato Electronic Arts ha messo in chiaro di non essere particolarmente contraria a una prosecuzione della serie, dall’altra Respawn non è certo nuova ad utilizzare il nome di Titanfall per fini promozionali.