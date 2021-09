Sable ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Ci è voluto il tempo che ci è voluto, ma Shedworks ha finalmente completato i lavori sul suo Sable, un intrigante quanto stiloso viaggio in un mondo desertico. “Quanto stiloso”, vi state chiedendo? Beh, giudicate voi stessi dal trailer di lancio: di giochi così belli da vedere non ce ne vengono in mente tanti.











L’avventura di Sheworks è già disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo di 29,99€, ed è attualmente parte dell’offerta Xbox Game Pass. E se per caso volete passarvi il tempo mentre attendete la fine del download di Sbale , sappiate che il publisher Raw Fury ha compilato ben 47 minuti di rilassanti sonorità prese dalla colonna sonora del gioco.