Disney Classic Games Collection annunciata ufficialmente, ecco il trailer

Grazie all’ESRB, dell’esistenza della Disney Classic Games Collection sapevamo già da qualche tempo, ma l’annuncio ufficiale ci ha permesso di scoprire più informazioni sul contenuto previsto. Come messo in mostra dal trailer preparato da Disney e Nighthawk Interactive, lo studio che si è occupato dei port, questa collezione si preannuncia infatti bella ricca di contenuto. Per Aladdin e Il Libro della Giungla, ad esempio, saranno disponibili tutte le versioni del gioco.











La collezione includerà, oltre ad Aladdin e a Il Libro della Giungla, anche il gioco del Re Leone. Questi titoli presenteranno anche aggiornamenti e filtri grafici selezionabili, oltre a nuove funzionalità come ad esempio il Rewind. Ma non ci sarà solo di che giocare, nella Disney Classic Games Collection che includerà anche tutta una serie di tracce dei tre giochi e una interessante serie di Behind the scenes. La collezione arriverà su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Switch nel corso della stagione autunnale.