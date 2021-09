Chorus: un trailer ne rivela la data di uscita

Sembra proprio un buon periodo per chi ama le sparatorie a bordo di caccia spaziali. Oltre ad Everspace 2 e Redout: Space Assault, al novero di giochi che ci permettono di fiondarci nello spazio ad alta velocità abbattendo nemici di varie forme e dimensioni si prepara ad aggiungersi anche Chorus, sviluppato da Deep Silver Fishlabs. L’ultimo trailer pubblicato, oltre a stuzzicarci con generose dosi di gameplay, rivela anche quando uscirà questo gioco: il 3 dicembre 2021.











Il gioco ci metterà nei panni di Nara e del suo caccia spaziale senziente Forsaken, e vede la protagonista impegnata a smantellare il culto noto come The Circle, da cui è stata creata. Il viaggio ad alto tasso di adrenalina ed esplosioni di Chorus avrà luogo su PC tramite Steam ed Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. I preorder sono già disponibili al prezzo di 39,99€, e includono il set cosmetico Elder Armor.