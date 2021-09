Annunciato Kirby e la Terra Perduta, in arrivo su Switch in primavera

Nel corso del Direct che si è appena concluso, Nintendo ha annunciato Kirby e la Terra Perduta. Si tratta di un nuovo platform 3D dedicato al simpatico batuffolo rosa in uscita su Switch nel corso della prossima primavera.











La nuova avventura della pallina paffuta sarà ambientata in un mondo misterioso esplorabile liberamente. Qui Kirby dovrà usare non solo le sue doti acrobatiche, ma anche l’iconica skill di copia delle abilità specifiche dei nemici. In Kirby e la Terra Perduta ci troveremo a indagare tra i resti di una civiltà del passato. Maggiori informazioni sul gioco verranno diffuse in futuro.