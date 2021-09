Nintendo Switch Online si arricchisce di un pacchetto aggiuntivo

Nel corso del Direct che si è tenuto la scorsa notte, la Grande N ha annunciato un pacchetto aggiuntivo per Nintendo Switch Online che offrirà ulteriori benefici agli abbonati. Questa nuova sottoscrizione andrà a integrare quella già presente garantendo l’accesso al doppio catalogo di titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Inoltre, il pacchetto aggiuntivo permetterà per la prima volta di giocare online a titoli come Mario Kart 64 insieme a un massimo di altri tre utenti.

Ecco i videogiochi per Nintendo 64 disponibili al lancio previsto per fine ottobre:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Mentre i seguenti sono quelli per SEGA Mega Drive:

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Non è finita qui, però, perché gli iscritti a Nintendo Switch Online avranno la possibilità di preordinare due nuovi controller wireless ispirati ai controller originali per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, che possono essere utilizzati per giocare su Nintendo Switch a questo catalogo di classici. Ulteriori informazioni su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, inclusi la data di lancio e il prezzo, verranno svelati in futuro.