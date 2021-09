Triangle Strategy: annunciata la data di uscita dell'esclusiva Switch

Approfittando della cornice dell’ultimo Nintendo Direct, Square Enix ha svelato la data di uscita di Triangle Strategy, il videogioco di ruolo strategico in arrivo in esclusiva su Switch.











Per l’occasione è stato confezionato un apposito nuovo trailer, mentre sono state rivelate ulteriori informazioni sui cambiamenti apportati al gioco dopo che il team di sviluppo ha raccolto i feedback di coloro i quali hanno provato la demo lo scorso febbraio. Il team di sviluppo fa sapere di aver apportato diversi miglioramenti che riguardano la difficoltà, l’interfaccia, i comandi della visuale e i dialoghi.

Non è tutto: Square Enix e Nintendo hanno annunciato anche una speciale Tactician’s Limited Edition che verrà pubblicata al lancio di Triangle Strategy, previsto per il 4 marzo 2022. Questa edizione limitata includerà ovviamente il videogioco, un set da sei dadi, un mazzo di carte da gioco, una custodia SteelBook, un poster a due facce e una scatola da collezione.