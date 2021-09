Annunciato Actraiser Renaissance, già disponibile su PC, console e mobile

Square Enix ha presentato Actraiser Renaissance, versione rimasterizzata del classico ibrido action/strategico per Super Nintendo, ora disponibile su PC, PS4, Switch e dispositivi mobili.











In Actraiser Renaissance vestiamo i panni del Lord of Light e del suo leale angelo in un mondo tormentato dal male. Da una parte dobbiamo usare i poteri miracolosi per evocare fulmini e provocare terremoti per eliminare ostacoli che impediscono la crescita della propria civiltà, dall’altra abbiamo modo di esplorare un vasto mondo pieno di creature mostruose, per poi costruire e proteggere gli insediamenti umani.

Actraiser Renaissance presenta un comparto grafico rimasterizzato, nonché alcune novità di gameplay tra cui nuove magie e la possibilità di schivare e attaccare muovendosi verso l’alto e il basso. Vi è poi la possibilità di scelta tra la colonna sonora originale e le nuove versioni rimasterizzate dal compositore originale Yuzo Koshiro.