Metroid Dread torna a mostrarsi in video durante il Nintendo Direct

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct che è stato trasmesso la scorsa notte, la Grande N ha pubblicato un nuovo video di Metroid Dread con il quale ha voluto stuzzicare i fan in vista dell'imminente lancio del gioco.











Il trailer appena diffuso vede Samus Aran alle prese con una minaccia letteralmente invincibile, pertanto l’unico scopo della sua missione sul misterioso pianeta ZDR è quello di sopravvivere agli assalti degli E.M.M.I., robot incredibilmente agili progettati dalla Federazione Galattica per indagare sul Parassita X.

Per scoprire perché questi robot non seguono più le direttive della Federazione, dando invece la caccia a Samus, dovremo attendere l’8 ottobre prossimo, giorno di uscita di Metroid Dread.