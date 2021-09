Perfect Dark: Crystal Dynamics parteciperà allo sviluppo del gioco

Microsoft e The Initiative hanno annunciato con un tweet di aver stretto una partnership con Crystal Dynamics per lo sviluppo di Perfect Dark. La nuova avventura di Joanna Dark non sarà dunque portata avanti soltanto dal team della scuderia degli Xbox Game Studios, ma potrà contare anche sul supporto degli autori degli ultimi Tomb Raider e di Marvel’s Avenger.

“Stiamo unendo le forze con Crystal Dynamics, il rinomato team autore di molti videogiochi incentrati su dei forti protagonisti, come Tomb Raider, per offrire il nostro thriller spionistico in prima persona a una nuova generazione di utenti,” si legge nel comunicato diffuso da The Initiative.

Gli sviluppatori hanno poi approfittato dell’occasione per precisare che i lavori sono ancora ben lungi dall’essere portati a termine, pertanto è molto probabile che bisognerà attendere un bel po’ prima che il gioco possa vedere la luce su PC e Xbox Series X|S. Perfect Dark venne presentato ufficialmente sul finire dello scorso anno con un paio di trailer di sicuro effetto.

