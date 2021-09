Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ha una data di uscita

Fra i tanti annunci del Nintendo Direct di ieri sera, ha fatto la sua apparizione anche Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, il gioco di ruolo creato da Yoko Taro. A dispetto del fatto di essere stato annunciato solo poco tempo fa, il titolo è davvero dietro l’angolo: il trailer presentato nel corso dell’evento ha infatti indicato il 28 ottobre come data di uscita.











Voice of Cards: The Isle Dragon Roars narra la storia di un giovane ragazzo che decide di affrontare il temibile drago da poco risvegliatosi. Nel suo viaggio sarà accompagnato da una serie di compagni, come per esempio il mostro Lazuli e la strega oscura Orvina; a guidarci nel corso di questa avventura ci sarà la voce di Todd Haberkorn. A dispetto della massiccia presenza delle carte, questo titolo sembra strutturato come un tradizionale gioco di ruolo, dove le carte ricoprono un aspetto più estetico e stilistico che non puramente meccanico.

Gli appassionati di NieR potranno anche acquistare un bundle che includerà un DLC a tema NieR Replicant ver.1.22474487139…, ricco di modifiche cosmetiche ispirate a quest’ultimo titolo. Il DLC potrà anche essere acquistato separatamente. Del gioco è attualmente disponibile una demo su PlayStation Store e Nintendo eShop, che arriverà anche su Steam dopo le 18:00 di oggi.