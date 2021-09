Lost Judgment ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Lost Judgment è la perfetta testimonianza di come non ci sia mai un attimo di tregua riposo per i detective frutto dell’immaginario. A poca distanza dagli eventi del primo gioco, il buon Takayuki Yagamisi trova infatti invischiato in un caso che nasconde molto più di quello che potrebbe sembrare a una prima impressione, e toccherà a lui sbrogliarne la matassa. Pubblicato da SEGA e sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, questo gioco è ora disponibile su console PlayStation e Xbox, e di seguito potete trovare il suo trailer di lancio.











In realtà, a dispetto delle sue atmosfere noir e seguendo la tradizione dei giochi di Ryu Ga Gotoku Studio, Lost Judgment include anche un sacco di modi piuttosto folli per svagarsi e passarsi il tempo. Nella sua recensione, il nostro Marco Ravetto lo ha trovato davvero un titolo di prim’ordine, ma se sperate di vederlo arrivare su PC sappiate che l’eventualità è piuttosto remota.