Disco Elysium: The Final Cut, ecco la data d'uscita su Nintendo Switch

Il Nintendo Direct di ieri sera non ha mancato di rivelarci anche quando Disco Elysium: The Final Cut arriverà anche su Switch. L’attesa si preannuncia decisamente breve, visto che la data d’uscita è prevista per il 12 ottobre; a rivelarlo ci ha pensato un nuovo trailer, che mostra il gioco in azione sulla console ibrida di Nintendo.











Già disponibile da qualche tempo su PC e PS4, Disco Elyisum: The Final Cut espande il contenuto dell’acclamato titolo di ZA/UM (qui la nostra recensione) introducendo nuove missioni secondarie, il doppiaggio integrale e tante altre piccole novità che serviranno a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza. Il gioco avrà un prezzo di lancio di 39,99€.