Warhammer 40,000: Space Marine Anniversary Edition appare a sorpresa

Con una manovra che non siamo sicuri faccia parte del Codex Astartes, THQ Nordic ha lanciato a sorpresa Warhammer 40,000: Space Marine Anniversary Edition. La mossa giunge a dieci anni di distanza dal lancio del titolo, originariamente sviluppato da Relic Entertainment, e ne vuole celebrare questo importante compleanno. Questa edizione del gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che già possiedono Warhammer 40,000: Space Marine, e include tutti i DLC del gioco (che, lo ricordiamo, sono principalmente estetici e legati all’aspetto multiplayer) più una serie di piccoli bonus. Fanno parte del pacchetto, per esempio, la colonna sonora del gioco, l’artbook in versione digitale e il trailer di lancio originale.

