Knockout City: in arrivo la Season 3 – H@CKeD

È tempo di cambiamento in quel di Knockout City, che si prepara ad aggiornarsi con la Season 3, aggiornamento dall’inquietante sottotitolo di H@CKeD. Una misteriosa entità nota zome Z3RO ha infatti preso il controllo della città preferita da chi vuole prendersi a pallonate in faccia, e portato una ventata di progresso… forse giusto un filo forzato! Oltre a fornire i lottatori di tutta una serie di rifulgenti oggetti cosmetici, questa entità ha infatti anche riattivato un’arena che presenta nuovi pericoli per i nostri dodgebrawlers.











La mappa Lockdown Throwdown, ambientata in una prigione dismessa, sarà infatti pattugliata da sentinelle robotiche che, se per caso ci individueranno, attiveranno una torretta che ci sparerà una Cage Ball. Certo, potremmo anche usare la cosa a nostro favore, prendendo al volo la palla e tirandola a qualche avversario poco attento! La stagione, che prenderà il via il 5 ottobre alle 14:00 CEST, vedrà Knockout City arricchirsi anche di un Battle Pass (o Brawl Pass, come si usa chiamarlo in quel di Velan Studios) il cui completamento ci permetterà di ottenere oggetti cosmetici aggiuntivi. Potete trovare tutte le informazioni sulla Season 3 sul sito ufficiale.