F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch arriverà presto anche su PC

A distanza di poche settimane dal lancio su PS4 e PS5, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch si prepara ad arrivare anche su PC. Come annunciato via Twitter dal publisher billibilli, il metroidvania uscirà su Steam ed Epic Games Store nel corso del mese di ottobre; non è stata fornita una data più precisa, anche se non possiamo fare a meno di sottolineare come il prossimo mese si stia rivelando particolarmente affollato di uscite di buona qualità.

A dispetto della poca pubblicità ricevuta, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch è riuscito infatti a conquistarsi un buon apprezzamento sia della critica che del pubblico PlayStation, e non dubitiamo che anche l’utenza PC non veda l’ora di mettere mano a questo interessante titolo. Anche perché si sa, di metroidvania non ce n’è mai abbastanza.