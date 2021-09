Company of Heroes 3: Relic parla dello sviluppo condiviso

In un nuovo diario di sviluppo, Relic Entertainment è tornata a parlare di Company of Heroes 3 e del “CoH-development”, cioè l’approccio di sviluppo condiviso che lo studio ha adottato e che vede la partecipazione dei giocatori fin dalle fasi iniziali del lavori. Il video si addentra sul peso avuto da alcuni di loro; nomi che sicuramente saranno familiari a chi segue la comunità degli altri capitoli della serie, come il creatore di mappe Will “Monolithic Bacon” Ward, i caster Stormless e A_E e i giocatori competitivi Luvnest ed HelpingHans.











Relic Entertainment non si è però limitata a raccogliere l’opinione dei nomi che vediamo passare nel video. Tramite un sito dedicato al CoH-Development, che ha più di 200.000 utenti attualmente registrati e sul quale è ancora possibile iscriversi, lo studio canadese ha raccolto le opinioni di centinaia di giocatori, delle quali terrà conto nell’opera di sviluppo di Company of Heroes 3. Proprio il feedback fornito dai giocatori ha portato a scelte importanti nel corso dei lavori, come la decisione di adottare una mappa dinamica per la campagna singleplayer e il sistema dei Battlegroup, che si rifà maggiormente alle dottrine del primo capitolo della serie.

“Per noi è molto importante che [i giocatori] ci seguano nello sviluppo, aiutandoci a creare un titolo che non vedranno l’ora di giocare, perché ormai non è più possibile creare giochi in una bolla e sperare che piacciano ai giocatori. La posta in gioco ormai è troppo alta”, ha dichiarato David Littman in chiusura al video. Proprio con David Littman, che ricordiamo è Executive Producer del gioco, abbiamo avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere su Company of Heroes 3 al momento della presentazione.