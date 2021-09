Life is Strange: Remastered Collection ha una data di uscita

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Life is Strange: Remastered Collection. Come annunciato qualche tempo fa, la collezione ha avuto bisogno di più tempo di quanto inizialmente previsto per essere completata, e dunque sarà disponibile a partire dal primo febbraio 2022, su PC (Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Gli aggiornamenti tecnici di questa collezione includono:

Grafica dei personaggi e delle ambientazioni rimasterizzata

Motore grafico nuovo e illuminazione migliorata

Life is Strange ha animazioni facciali ricreate usando il motion capture

Before the Storm include l’episodio “Farewell” e il completo “Zombie Crypt”

Life is Strange: Remastered Collection, lo ricordiamo, raccoglie sia Life is Strange che il suo prequel Before the Storm. Entrambi i giochi saranno compatibili anche con PS5 e Xbox Series X|S.