Inscryption: uscita prevista per ottobre, demo disponibile su Steam

Devolver Digital ha annunciato la data d’uscita di Inscryption, inquietante horror basato sulle carte che arriverà su Steam il 19 ottobre. Creazione del padre di Pony Island e The Hex Daniel Mullins, questo gioco adotterà uno stile ispirato ai roguelike e ci chiederà di costruire un mazzo di carte che ci aiuti nella nostra fuga dall’inquietante casa dove siamo finiti. C’è anche un nuovo trailer, che mette bene in mostra l’atmosfera e l’approccio del gioco.











E se per caso il trailer via ha incuriosito ma non siete ancora convinti del tutto, sappiate che su Steam è disponibile la demo di Inscryption.