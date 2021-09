Alan Wake Remastered: pubblicato un trailer di comparazione

Non appena è spuntato l’annuncio ufficiale di Alan Wake Remastered, non ci è voluto molto perché l’internet si desse da fare nel creare trailer di comparazione, che confrontassero l’originale con il materiale rimasterizzato. Basarsi su video di YouTube o su singoli screenshot rischia però di dare un’impressione falsata del risultato finale; per fortuna, ora abbiamo un trailer ufficiale che mette a confronto le due versioni del gioco.











Ed effettivamente, dobbiamo dire che i miglioramenti dal punto di vista grafico ci sembrano più significativi di quanto inizialmente presagito. L’aggiornamento, tra l’altro, sembra essersi occupato anche di alcuni dettagli minori come ad esempio l’interfaccia. Alan Wake Remastered uscirà il 5 ottobre su PC tramite Epic Games Store, Xbox One e Xbox Series X|S.