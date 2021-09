art of rally derapa su console PlayStation a ottobre

Dopo aver fatto capolino su Switch e Xbox lo scorso agosto, art of rally sta per correre anche sulle console PlayStation. Gli sviluppatori di Funskeletor Labs hanno difatti confezionato un nuovo trailer con il quale annunciano proprio la data di uscita di art of rally su PS4 e PS5.











Il particolare videogioco di corse sarà disponibile su entrambe le piattaforme dal prossimo 6 ottobre, portando con sé la bellezza di 61 vetture e decine di stage generati in maniera procedurale. Per saperne di più su art of rally vi rimandiamo alla nostra recensione della versione PC.