Overwatch 2: svelate le novità per Sombra e Bastion

Mentre continua l’emorragia di personale in Blizzard Entertainment, con defezioni spesso correlate alla disputa legale che ha colpito la compagnia, la Casa di Irvine continua a lavorare senza sosta a Overwatch 2. Per questo sono stati svelati alcuni importanti dettagli circa due personaggi presenti nel roster dello sparatutto online: Sombra e Bastion.











Entrambi sono stati completamente rinnovati. Sombra, ad esempio, vedrà le sue abilità di hacking funzionare diversamente, offrendo diversi vantaggi aggiuntivi quali la possibilità di vedere i nemici hackerati attraverso i muri, o effettuare le violazioni rimanendo quasi invisibile.











Anche Bastion funzionerà in maniera differente, a partire dalla modalità di fuoco della sua arma principale, che ora è molto più simile a un fucile di precisione a media gittata. La sua ultimate, poi, lo trasforma in un mortaio in grado di sparare tre proiettili in qualsiasi punto della mappa. Blizzard ha infine modificato leggermente l’estetica del personaggio donandogli un simpatico cappellino.

Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita, e nemmeno una generica finestra di lancio. Sappiamo solamente che sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Switch.