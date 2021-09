Rainbow Six Extraction: l'ultimo trailer è dedicato a Pulse

Dopo averci offerto una panoramica sul gameplay di Rainbow Six Extraction e sul suo mondo di gioco, Ubisoft ha pubblicato un breve trailer dedicato a uno degli operatori giocabili al lancio: si tratta di Pulse, nickname di Jack Estrada.











Pulse sarà molto utile da avere in squadra giacché ha in dotazione l’utilizzimo HB-7, una versione migliorata del sensore di battito cardiaco già visto in azione in Rainbow Six Siege. Grazie a questo gadget, Pulse può stabilire la posizione dei nemici e individuare le sacche da cui vengono generate le creature aliene. Inoltre, una volta potenziato, l’HB-7 permette ai compagni di squadra di muoversi più velocemente.

Vi ricordiamo, infine, che l’uscita di Rainbow Six Extraction è stata recentemente rinviata: il gioco farà capolino su PC e console a gennaio del 2022.