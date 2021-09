Marvel's Guardians of the Galaxy: un nuovo video sul combattimento

Square Enix ha pubblicato due nuovi video su Marvel’s Guardians of the Galaxy, il suo titolo in arrivo il 26 ottobre su PC e console. Il primo dei due è dedicato al combattimento, che occuperà buona parte del tempo per il gruppo di improbabili eroi. Ciascuno dei cinque membri ricorprirà un ruolo specifico: Rocket sarà l’esperto di danno ad area, Groot si occuperà di proteggere i suoi alleati, Drax di distruggere e Gamora di infliggere elevati danni a bersagli singoli. Star-Lord, che è anche l’unico personaggio che potremo controllare direttamente, avrà invece uno stile di combattimento bilanciato e indirizzerà le azioni dei suoi alleati. Il video mette in mostra le abilità di Guardiani contro un gruppo di sfortunati agenti dei Nova Corps.











Non ci sarà però solo da menare le mani in quel di Marvel’s Guardians of the Galaxy. Il secondo video si concentra infatti su ciò che potremo fare fuori dal combattimento, fra chiacchierate con gli altri membri del party, piccoli segreti da scoprire, luoghi iconici dei fumetti da visitare e, ovviamente, la crescita dei personaggi. Quest’ultimo aspetto si svilupperà sia tramite un classico sistema di punti abilità che tramite il crafting, che nelle mani dell’abile Rocket ci permetterà di sbloccare perk aggiuntivi (esplosioni probabilmente incluse).