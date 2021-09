Resident Evil 4 VR: la data d'uscita è prevista per ottobre

Il rifacimento di Resident Evil 4 per la realtà virtuale ha finalmente una data d’uscita. Oculus ha infatti da poco annunciato che Resident Evil 4 VR sarà disponibile a partire dal 21 ottobre, anche se vale la pena tenere presente che per il momento l’unica piattaforma confermata è l’Oculus Quest 2. Armature Studio, che si è occupato di questa rivisitazione del classico di Capcom, ha anche lavorato per assicurarsi che il gioco originale venga ben integrato con ciò che l’utenza VR è abituata ad aspettarsi. Per equipaggiare oggetti, per esempio, non ci sarà da aprire un inventario ma dovremo prenderli in mano dalla cintura o tasca dove li abbiamo appoggiati. L’annuncio della data di lancio di Resident Evil 4 VR arriva accompagnato anche da un nuovo trailer di gameplay.