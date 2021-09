Kena: Bridge of Spirits, possibile un futuro arrivo su Xbox e Switch

La magica avventura di Kena: Bridge of Spirits è da poco arrivata su PC e console PlayStation, ma sembra che in futuro la giovane guida spirita e i suoi piccoli, paffuti amici possano arrivare anche su altri lidi. Nel corso di un’intervista con Segmentnext, il co-fondatore di Ember Lab Josh Grier ha infatti parlato della questione, non escludendo che prossimamente il gioco possa arrivare anche su altre console. L’esclusiva siglata con Sony, così come quella con Epic Games, è infatti temporale; scaduto questo periodo, Grier ha promesso che lo studio si occuperà anche di altre versioni del gioco.

Ovviamente, vista la portata tecnica di Kena: Bridge of Spirits, le candidate più probabili per accogliere il gioco sono Xbox One e Xbox Series X|S; meno plausibile, per limiti di hardware, un prossimo arrivo su Nintendo Switch, anche se non ci sentiamo di escluderlo a prescindere.