Il multiplayer di The Last of Us è ancora in cantiere, i lavori procedono

Sono passati ormai due anni da quando Naughty Dog ha annunciato che il multiplayer di The Last of Us Parte II sarebbe diventato una cosa a sé, ma se temete che questo lungo periodo privo di trailer possa significare un abbandono del progetto lo studio ha pensato a rassicuravi. Nel chiudere le celebrazioni per il The Last of Us Day, Rochelle Snyder ha infatti chiarito che i lavori proseguono. “Per ora, diremo solo che adoriamo ciò che il team sta creando, e vogliamo dare loro il tempo di completare il loro ambizioso progetto. Riveleremo altri dettagli quando sarà pronto!”

In aggiunta, Naughty Dog sta lanciando una campagna di assunzioni legata proprio al progetto multiplayer ambientato nell’universo di The Last of Us. Un progetto che sembra ancora lontano, ma almeno sappiamo che non è svanito in una nuvola di vapore.