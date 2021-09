Disco Elysium: The Final Cut in uscita su console Xbox, ecco la data

Dopo aver annunciato la data di uscita della versione per Switch, ZA/UM ha svelato che presto Disco Elysium: The Final Cut approderà anche sulle console Xbox.

L’annuncio è stato dato tramite l’account Twitter ufficiale di Disco Elysium, dove leggiamo che il particolare videogioco di ruolo sarà disponibile sulle piattaforme di Microsoft a partire dal 12 ottobre, lo stesso giorno di lancio dell’edizione per la console Nintendo. Gli sviluppatori precisano che il gioco verrà lanciato inizialmente nel solo formato digitale, mentre la pubblicazione dell’edizione fisica per Xbox è prevista per il successivo 9 novembre.

Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile da tempo su PC, console PlayStation e Google Stadia. Per leggere la nostra recensione di Disco Elysium non dovete far altro che seguire questo link.

