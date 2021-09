Dopo aver pubblicato un trailer di gameplay di The Caligula Effect 2, NIS America e ha confezionato un altro interamente dedicato ai personaggi che incontreremo nel corso dell’avventura.











Il filmato mette in risalto i membri del Go-Home Club, i quali si troveranno ad affrontare i Regret e gli Obbligato Musicians in scontri senza quartiere.

L’uscita di The Caligula Effect 2 è prevista su PS4 e Switch il prossimo 22 ottobre.