Halo Infinite: la prossima preview tecnica sarà aperta a tutti gli Insider

La prima preview tecnica di Halo Infinite si è tenuta lo scorso weekend ed è stata riservata solo a un pubblico ridotto di videogiocatori. Per la seconda fase, però, 343 Industries ha deciso di ampliare la platea di potenziali utenti.

Tramite un messaggio diffuso sul profilo Twitter ufficiale della serie, gli sviluppatori hanno fatto sapere che la prossima sessione sarà aperta tutti gli Insider. Per partecipare basterà scaricare l’app Xbox Insider Hub ed effettuare il download della build beta di Halo Infinite tramite trale applicazione. Da notare che queste istruzioni valgono solamente per le versioni console della preview tecnica, dunque solo per chi ha intenzione di giocare su Xbox One o Series X|S; per quanto riguarda l’utenza PC, 343 Industries si sta organizzando per permettere di scaricare liberamente il client di Halo Infinite tramite Steam, come riportato dal community director Brian Jarrard.

Vi ricordiamo, infine, che la seconda fase della preview tecnica di Halo Infinite partirà il 1° ottobre e si concluderà il 3 ottobre. Durante questa sessione sarà possibile accedere al matchmaking dalle 19:00 alle 23:00 e dalle 2:00 alle 6:00, ora italiana.

