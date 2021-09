Hasbro sta sviluppando un videogioco di G.I. Joe

Un annuncio di lavoro pubblicato nelle scorse ore da Hasbro ci fa scoprire che la compagnia sta sviluppando un nuovo videogioco legato al franchise di G.I. Joe. Il progetto è portato avanti dalla divisione gaming di Wizards of the Coast, in particolare dal neonato studio di sviluppo con sede a Raleigh-Durham, in North Carolina.

La compagnia è alla ricerca di un Lead Game Designer con esperienza nella creazione di videogiochi ad alto budget che possa aiutare lo studio a realizzare un action adventure multipiattaforma con visuale in terza persona. Da notare che la realtà fondata da Wizards of the Coast è formata da diversi veterani dell’industria, molti dei quali hanno già lavorato a progetti importanti quali i titoli della serie Batman Arkham o i più recenti Hitman.

Inoltre, il nuovo progetto non avrà nulla a che vedere con G.I. Joe: Operation Blackout, un action multiplayer sviluppato da GameMill Entertainment in uscita su PC e console il 13 ottobre, bensì sarà un progetto tripla A del tutto inedito. In ogni caso si tratta del secondo titolo in lavorazione presso la divisione gaming di Wizards of the Coast: il primo è un videogioco di ruolo sci-fi in sviluppo presso Archetype Entertainment, uno studio formato da ex BioWare guidato da James Ohlen (Baldur’s Gate, Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic).

Condividi con gli amici Inviare