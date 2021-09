Code Vein: le vendite superano quota due milioni

Code Vein, il soulslike in salsa anime di Bandai Namco, compie due anni. Non solo un traguardo cronologico quello raggiunto dal gioco, però, ma anche di vendite: come comunicato tramite il profilo Twitter del gioco, nel corso di questo lasso di tempo Code Vein ha venduto due milioni di copie. Un traguardo non indifferente per il gioco, che è riuscito a distinguersi in mezzo ai tanti cloni della creazione di From Software grazie non solo al suo distintivo stile artistico, ma anche per merito di un sistema di combattimento solido e ben sviluppato. Se volete leggere un parere più approfondito, vi rimandiamo alla recensione di Alessandro Alosi.

