Battlefield 2042: spuntano possibili date della beta

Una delle domande che sicuramente si stanno ponendo molti giocatori interessati a Battlefield 2042 è quando finalmente avrà inizio la beta del titolo di DICE, che ci permetterà finalmente di mettere mano in prima persona all’intepretazione scandinava della guerra moderna. Sia lo studio che Electronic Arts hanno tenuto il riserbo in merito, ma in compenso numerose voci più e meno autorevoli non hanno esitato a dire la loro.

Fra queste, sembra particolarmente degna di nota quella che coinvolge il sito di streaming cinese Bilibili, su cui è apparsa un’immagine che riporta le date del 6 e del 9 ottobre. Resta da vedere se queste date indicano l’estensione totale della beta di Battlefield 2042 e, sopratutto, se riceveranno conferme ufficiali.