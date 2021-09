PS5: battuti i record di vendita della PS4 nel Regno Unito

Che la PS5 venda come le noccioline è cosa che sarà già ben nota a chiunque abbia cercato di accaparrarsene una, e i numeri hanno più volte confermato la cosa. L’ultimo aggiornamento in merito arriva dal Regno Unito: come segnalato da Gamesindustry, nel corso del mese di agosto la PS5 ha infatti superato quota un milione di unità vendute. La cifra è particolarmente significativa se rapportata con il record precedente segnato dalla PS4, che per raggiungere la stessa quantità ha impiegato tre setttimane in più; il tutto, ovviamente, senza dover affrontare quelle carenze produttive che abbiamo ormai imparato tutti a conoscere, e che hanno posto un freno anche al volume di vendite della nuova ammiraglia di Sony.

Nella terra al di là della Manica, in compenso, la PS4 continua a mantenere il primo posto nella classifica delle vendite sul mercato digitale, mentre invece per quanto riguarda gli scatolati è la Nintendo Switch a farla da padrona.