Fall Guys: arriva il crossover con Super Monkey Ball

Se ultimamente tanti altri personaggi hanno fatto un salto in quel di Super Monkey Ball, non è poi così strano che anche le scimmiette rotolanti abbiano deciso di fare una capatina in qualche altro universo. E quale gioco migliore di Fall Guys per accogliere AiAi, il leader della Monkey Gang che arriverà sotto forma di costume speciale?











Il costume speciale di AiAi, che arriva su Fall Guys come parte delle celebrazioni per il ventesimo compleanno di Super Monkey Ball, sarà disponibile fino al 30 settembre. Di sicuro, la scimmia rotolante troverà un ambiente a lei familiare: la Stagione 5 del platform misto battle royale di Mediatonic è tutta a tema giungla. Vi ricordiamo, inoltre, che siete fan della serie SEGA Super Monkey Ball Banana Mania è dietro l’angolo: potete leggere qui la nostra anteprima.