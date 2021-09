Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases ora disponibile

Siete alla ricerca di giochi che stimolino il vostro ingegno e capacità di deduzione? Bene, allora Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases, sviluppato da Blazing Griffin e ora disponibile su PC e console, potrebbe decisamente fare a caso vostro. Il gioco ci mette nei panni dell’investigatore belga alle prese con il suo primo caso, ed è stato sviluppato in collaborazione con Agatha Christie Limited.











Avvenimento centrale del gioco è il sontuoso banchetto organizzato dalla famiglia Van den Bosch per annunciare il fidanzamento della figlia. Ma non tutto va per il verso giusto: la tensione fra gli ospiti bolle appena sotto la superficie, una tempesta di neve blocca tutti gli invitati nella magione, e un caso di omicidio raggela subito l’atmosfera. Per fortuna (anche se non per il colpevole), Hercule Poirot è fra gli invitati, e sarà pronto a mettere il suo intelletto al servizio della verità. Potete leggere la nostra recensione di Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases a questo link.