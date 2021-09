Marvel's Avengers arriverà su Xbox Game Pass a breve

Square Enix ha da poco annunciato che Marvel’s Avengers arriverà su Xbox Game Pass a partire da questo giovedì, 30 settembre. Il titolo sarà disponibile su questo servizio tramite PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Cloud, e conterrà tutto il contenuto rilasciato finora, inclusa l’espansione War for Wakanda e l’eroe giocabile Black Panther. Quest’ultimo si troverà alle prese con Ulysses Klaw, intenzionato a impossessarsi delle riserve di vibranio del regno di Wakanda; per sconfiggerlo, re T’Challa avrà bisogno dell’aiuto del resto dei Vendicatori.

Il 30 settembre è anche il momento perfetto per iniziare a giocare a Marvel’s Avengers: a partire da quel giorno, e fino al quattro ottobre, prenderà il via un evento che vedrà i nostri eroi ottenere il quadruplo dell’esperienza, permettendo di livellarli molto più rapidamente. E nel caso non doveste essere interessati all’aspetto “looter” del gioco ma sperate di potervi godere una buona storia dei Vendicatori, sappiate che al nostro Claudio Magistrelli la campagna è proprio piaciuta.