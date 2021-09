Battlefield 2042: annunciate ufficialmente le date dell'open beta

Pare che le voci in merito alla beta di Battlefield 2042 che abbiamo segnalato poche ore fa non fossero fuorvianti. DICE ed Electronic Arts hanno infatti appena annunciato ufficialmente che i cancelli della guerra futuristica si apriranno l’8 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S; chi ha una membership EA Play o ha già preordinato il gioco potrà accedervi con due giorni di anticipo, il 6 ottobre. Sarà inoltre disponibile il preload, al quale tutti i giocatori potranno dare il via dal 5 ottobre. La beta terminerà il 10 ottobre alle 9:00 ora locale.











La beta di Battlefield 2042 ci permetterà di giocare in modalità Conquista sulla mappa Orbitale, che possiamo vedere fare da sfondo agli scontri del video qui sopra. In questo contesto, potremo provare quattro degli specialisti Dis-Pat: Boris, Casper, Falck e Mackay, ciascuno dei quali sarà dotato di abilità uniche. Su PC, PS5 e Xbox Series X|S, gli scontri su Orbitale vedranno ben 128 giocatori coinvolti nella lotta per il controllo di questo sito di lancio, che si prospetta bella intensa.