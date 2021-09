Netflix acquisisce Night School Studio, gli sviluppatori di Oxenfree

Che Netflix abbia intenzione di espandersi nel business dei videogiochi non è certo una novità, ma ora il colosso dello streaming ha deciso di fare davvero sul serio acquisendo il suo primo studio di sviluppo: si tratta di Night School Studio, gli autori di Oxenfree e Afterparty.

L’annuncio è stato dato dall’ex team indipendente americano tramite un comunicato stampa che non lascia spazio a dubbi. L’ingresso nella famiglia di Netflix garantirà allo studio non soltanto una maggiore sicurezza economica, ma anche più risorse per mettere sul mercato nuovi videogiochi sempre più ambiziosi, mantenendo comunque la propria libertà creativa.

Night School Studio ha poi precisato che i piani circa la pubblicazione di Oxenfree II: Lost Signals non cambieranno, pertanto il gioco raggiungerà i nostri PC e le nostre console nel corso del 2022.

