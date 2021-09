Games with Gold: ecco i videogiochi di ottobre

Siamo alle porte di ottobre, pertanto non stupisce che Microsoft abbia deciso di svelare quali videogiochi attendono gli abbonati al servizio Xbox Live Gold tramite il programma Games with Gold.











Dal 1° ottobre al 31 dello stesso mese sarà possibile scaricare senza costi aggiuntivi Aaero, mentre dal 16 ottobre al 15 novembre toccherà a Hover. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a dei giochi per Xbox One. Sul versante Xbox 360, invece, dal 1° al 15 ottobre sarà disponibile Castlevania: Harmony of Despair, mentre dal 16 al 31 ottobre potremo scaricare Resident Evil Code: Veronica X. Tutti e quattro i titoli sono giocabili su Xbox Series X|S tramite retrocompatiblità, e possono essere riscattati anche dagli abbonati a Game Pass Ultimate.